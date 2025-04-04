В Самарской области в январе выросла рождаемость и снизилась смертность

В январе 2025 года в Самарской области родилось 1900 детей, что на 2,5% выше показателя аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщается в докладе Самарастата о социально-экономическом положении региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

За отчетный период в регионе зафиксировано 3763 умерших. Это на 9,5% меньше, чем в январе 2024 года. Число зарегистрированных браков увеличилось на 31,6% — до 1000. При этом число разводов уменьшилось на 19,3% — до 918.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Самарской области был зафиксирован минимум рождаемости за всю российскую историю

Андрей Сазонов