Проект транспортной реформы для Ростова разработал искусственный интеллект

Новый проект транспортной реформы для Ростова-на-Дону впервые разработал искусственный интеллект, сообщается на сайте «Ростовского Городского Транспорта». Он представлен Сергеем Пименовым — резидентом Лаборатории Искусственного Интеллекта ЦИЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Искусственный интеллект сейчас помогает не только решать простые задачи, но и формировать большие программы, учитывающие основные проблемы и пути их решения»,— поясняет разработчик.

В основе программы развития транспортной отрасли Ростова-на-Дону на предстоящие пять лет лежит анализ жалоб пассажиров, водителей, транспортных компаний, данные о среднем времени поездки, информация о пробках на дорогах и т.д. С учетом этих параметров выстроены предложения по оптимизации сети, созданию тарифного меню, организации условий для водителей, работы в час-пик и т.д.

Кроме того, ИИ предложил внедрить в транспортную сеть пересадочный билет, доступный в поездке 90 минут, и оповещение пассажиров с помощью электронной системы.

В проекте также описаны методы контроля оплаты проезда и сумма штрафов за безбилетный проезд.

Валентина Любашенко