В Оренбуржье руководителя учреждения допобразования для детей обвиняют в мошенничестве

Прокурор Светлинского района утвердил обвинение по уголовному делу в отношении руководителя учреждения дополнительного образования для детей. Ей инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая с сентября по ноябрь прошлого года «необоснованно оформляла на свое имя табели учета рабочего времени и составляла приказы на получение денежных средств за ведение образовательного объединения “Активист”». Фактически занятия она не проводила. Таким образом руководитель похитила свыше 45 тыс. руб.

Уголовное дело направили для рассмотрения в суд. В рамках расследования дела обвиняемая возместила причиненный ущерб.

Руфия Кутляева