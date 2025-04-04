В трех городах Северной Осетии завершен капремонт шести школ

С начала 2025 года шесть школ в трех городах Северной Осетии открылись после капитального ремонта. До декабря планируется выполнить ремонт еще 30 образовательных учреждений, сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По словам министра, в отремонтированных учебных заведениях обновлены кабинеты, спортивные залы и столовые, закуплено современное оборудование. Специалисты также заменили инженерные коммуникации в зданиях.

Министр отметила, что капитальный ремонт и переоснащение образовательных учреждений проводились в рамках национального проекта «Образование». Работа продолжится по новому нацпроекту «Молодежь и дети».

«В этом году после капремонта открыли школы — в Алагире, Беслане и Владикавказе»,— рассказала Элла Алибекова.

Николай Аксенов