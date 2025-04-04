Заполняемость первого авиарейса из Перми в Минск составила 85%

Заполняемость первого рейса из Перми в Минск составила 85%, на борту было 93 пассажира. Об этом сообщает портал «В курсе» со ссылкой на краевой минтранс.

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Полетная программа из Перми в Минск стартовала в 2025 году 1 апреля и рассчитана до 25 октября 2025 года. Рейсы выполняются по вторникам и субботам. Полеты осуществляет авиакомпания «Икар». Тип воздушного судна - Embraer-190, вместимостью 110 пассажиров. Минимальная цена билета составляет 4,5 тыс. руб.

В декабре 2024 года авиакомпания «Икар» вновь была отобрана краевым минтрансом для субсидируемых полетов из Перми в Минск. Всего планируется осуществить 60 парных рейсов. Размер годовой субсидии составит 64,4 млн руб. (не более 1 млн руб. на один парный рейс). Частота рейсов — один раз в неделю. Объем субсидирования в 2024 году составлял 67,4 млн руб.