«Удмуртнефть» оштрафовали за загрязнение местной реки Калмашки нефтепродуктами

ПАО «Удмуртнефть» имени Валентина Кудинова оштрафовали на 230 тыс. руб. по административным делам о загрязнение реки Калмашка в Каракулинском районе нефтепродуктами и самовольном снятии почвенного покрова, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Установлено, что в результате порыва трубопровода на Ельниковском месторождении нефти произошло попадание нефтяной эмульсии в водный объект»,— указывает надзорный орган. По данным прокуратуры, после этого предприятие сняло почвенный покров, по которому стекали нефтепродукты, чтобы устранить последствия порыва.

В связи с этим в адрес ПАО «Удмуртнефть» имени Валентина Кудинова внесли представление, а также возбудили административные дела за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, и самовольное снятие плодородного слоя почвы (ч. 4 ст. 8.13, ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ соответственно).

Предприятие оштрафовали на 230 тыс. руб. Кроме того, был разработан проект проведения рекультивации загрязненного земельного участка.

На ПАО «Удмуртнефть» имени Валентина Кудинова (управляется НК «Роснефть» и китайским нефтехимом Sinopec) приходится 60% нефтедобычи региона. По данным сайта «Роснефти», территория производственной деятельности — 70 лицензионных участков в Удмуртии. На балансе нефтяной организации находятся 33 разрабатываемых и 2 разведываемых месторождения. Предприятие создано в 1967-м.