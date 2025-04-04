В Красноуральске с работницы ГУФСИН взыскали 1,3 млн рублей, полученных незаконно

В Красноуральске (Свердловская область) прокуратура в судебном порядке взыскала с сотрудницы ГУФСИН в доход государства 1,3 млн руб., законность получения которых она не смогла подтвердить. Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, она получала деньги за оказание косметически в салоне красоты в Верхней Туре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, работница ГУФСИН получала доход от предпринимательской деятельности в период с 2020 по 2022 год. «Сведения о получаемом доходе женщиной в налоговые органы не направлялись, в справках о доходах по установленной форме, представленных в ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН России по Свердловской области", не отражались», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в начале 2024 года прокуратура взыскала с начальника отделения №4 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу 1,9 млн руб. в доход государства, законность получения которых он не смог подтвердить.

Мария Шараева