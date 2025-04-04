Каждый 8-й ижевчанин посчитал раздельные финансы идеальной моделью бюджета семьи

62% ижевчан посчитали идеальной моделью распределения семейного бюджета ту, где финансовые средства общие, а траты согласуются супругами друг с другом, показал опрос от сервиса SuperJob. Еще 12% горожан предпочли вариант с раздельными финансами, 8% — свободное распоряжение деньгами общего бюджета. Единоличное управление семейными финансами мужем или женой поддержали 6 и 8% респондентов соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

При этом 53% состоящих в браке горожан практикуют общий семейный бюджет с согласованными тратами, 13% — раздельный. В 12% пар каждый тратит общие деньги по своему усмотрению. На единоличное распоряжение семейными финансами между супругами пришлось по 5%.

По данным опроса, две трети представителей сильного пола в городе определили свой вклад в семейный бюджет на 51% и более. Среди прекрасной половины — только 25%. «Зарабатывать больше жены не всегда означает больше вкладываться в семейный бюджет»,— объясняют принявшие участие в опросе горожанки.