Директор пермской инклюзивной школы продолжит работать

Директор школы МАОУ «СОШ №114» Валентина Федотова продолжит работу на своем посту. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник в мэрии. Ранее пермская общественница Лариса Елтышева сообщила на своей странице в ВК, что госпожа Федотова уволена. «Есть на свете справедливость и законы работают. А еще работает прокуратура Перми и ее сотрудники»,— написала она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор школы МАОУ «СОШ №114» Валентина Федотова

Фото: Сайт территориальных органов администрации города Перми Директор школы МАОУ «СОШ №114» Валентина Федотова

Фото: Сайт территориальных органов администрации города Перми

По информации «Ъ-Прикамье», директор пермской инклюзивной школы действительно планировала подать в отставку, но потом отозвала заявление. По данным «Ъ-Прикамье», она проработает на посту как минимум до конца учебного года. Директор возглавляет школу 16 лет — с 2009 года.

В конце декабря пермские СМИ сообщали, что бывшая учительница школы обратилась в департамент образования с жалобой на действия директора Валентины Федотовой. По словам педагога, Федотова устроила буллинг педколлектива и детей с ОВЗ. В департаменте образования ситуацию в учреждении взяли на контроль, сообщал «Новый компаньон».

Школа №114 является инклюзивной, в ней учатся более 1 тыс. детей, из которых 20% — дети с ОВЗ и дети из приемных семей.