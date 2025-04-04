На Дону с 7 апреля начнется пожароопасный сезон

На территории Ростовской области с 7 апреля начнется пожароопасный сезон, сообщает региональный ДПЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пожароопасный сезон начинается весной после схода снежного покрова и заканчивается осенью, поясняют в ведомстве. Пожароопасный сезон и особый противопожарный режим отличаются тем, что первое — это природное явление, а второе — административная мера.

В рамках административных мер в период повышенной засушливости жителям области запрещается сжигать сухую траву и мусор. Помимо этого, не разрешается разводить огонь ближе 100 м от кромки леса, рекомендуется очистить придомовые участки от сухостоя, держать под рукой огнетушитель или воду.

Пожарные напоминают о необходимости соблюдения правил использования открытого огня для приготовления пищи, в т.ч. шашлыка.

Ранее «Ъ-Юг» писал о введении 30 апреля особого противопожарного режима на территории Ростовской области.

Валентина Любашенко