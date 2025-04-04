В регионах Сибири объявлено штормовое предупреждение

В нескольких регионах Сибири 4 апреля МЧС выпустило предупреждение об ухудшении погодных условий. В Новосибирской области в период с 5 по 6 апреля ожидаются порывы ветра до 18-23 м/с, местами до 25 м/с и более.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Аналогичная ситуация, по данным Западно-Сибирского УГМС, сложится на территории Кузбасса, Алтайского края и Томской области. В Республике Алтай порывы ветра в горной зоне будут достигать 35 м/с, сообщили в региональном МЧС.

Как писал «Ъ-Сибирь», сегодня власти Барнаула объявили режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий.

Александра Стрелкова