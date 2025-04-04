В Ульяновской области на 58% выросло количество обращений граждан о защите их прав

В минувший четверг уполномоченный по защите прав человека в Ульяновской области Сергей Люльков на встрече с председателем регионального заксобрания Валерием Малышевым обсудил представленный накануне губернатору свой доклад о деятельности в 2024 году, сообщила пресс-служба заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно докладу, в 2024 году омбудсменом рассмотрено 1783 обращения о нарушении прав и законных интересов граждан, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечается в докладе, количество обращений граждан о защите своих прав растет с каждым годом. В 2020 году их было 891, в 2021 году — 1076, в 2022 году — 1282, в 2023 году – 1128.

Из поступивших в 2024 году обращений 26 — коллективные, 253 обращения связаны с защитой социальных прав, при этом увеличилось количество обращений по вопросам соблюдения прав в сфере ЖКХ (+31%) и пенсионных прав граждан (+24%).

Значительно выросло количество обращений о нарушении гражданских и политических прав — до 1221 обращения (в 2023 году их было 456).

Увеличилось количество жалоб на несогласие с решением суда — на 23%, незначительно, на 5% (с 80 до 76) уменьшилось количество жалоб на действия или бездействие должностных лиц, правоохранительных органов.

Почти в два раза увеличилось количество жалоб жителей Ульяновска — их было в 2024 году 823 в то время как в 2023 году — 459. Значительно увеличилось количество жалоб, поступивших из Кузоватовского, Мелекесского, Новомалыклинского, Павловского, Цильнинского и Чердаклинского районов.

Сергей Люльков пояснил «Ъ-Волга», что увеличение количества обращений с 2022 по 2024 год связано в первую очередь с вопросами родственников участников СВО и самих военнослужащих. В 2022 году таких обращений было 160, в 2023 году — 368. в 2024 году — 982. По словам омбудсмена, чаще всего эти вопросы касались поиска местонахождения военнослужащих (когда те долго не выходили на связь), без вести пропавших, различного рода выплат, возвращения военнопленных, порядка прохождения службы по контракту. Почему эти вопросы не решались военкоматом и соответствующими структурами Минобороны, омбудсмен не мог пояснить, но отметил, что эти обращения относятся в компетенции федеральных структур, и, решая вопросы, он напрямую работал с ними.

Сергей Титов, Ульяновск