В Тольятти загорелся потолок над фуд-кортом в ТЦ «Парк Хаус»
Инцидент произошел поздно вечером 3 апреля в тольяттинском ТЦ «Парк Хаус». В 20:28 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступила информация о пожаре на втором этаже здания, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Прибывшими пожарными подразделениями было установлено, что в одном из располагающихся там кафе произошло загорание потолочного перекрытия, после чего сработала автоматическая установка пожаротушения.
Еще до прибытия спасателей из торгового центра самоэвакуировались 200 человек, в том числе 17 детей.
В 20:49 (MSK+1) пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.