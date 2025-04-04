В Тольятти загорелся потолок над фуд-кортом в ТЦ «Парк Хаус»

Инцидент произошел поздно вечером 3 апреля в тольяттинском ТЦ «Парк Хаус». В 20:28 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступила информация о пожаре на втором этаже здания, сообщили в региональном ГУ МЧС.

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Прибывшими пожарными подразделениями было установлено, что в одном из располагающихся там кафе произошло загорание потолочного перекрытия, после чего сработала автоматическая установка пожаротушения.

Еще до прибытия спасателей из торгового центра самоэвакуировались 200 человек, в том числе 17 детей.

В 20:49 (MSK+1) пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.

Алексей Алексеев