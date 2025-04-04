«Нужна уверенность, что тренд на замедление инфляции стабилен»

ЦБ РФ в конце марта в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. О том, почему регулятор принял именно такое решение, на коммуникационной сессии с ярославским бизнесом рассказал директор Департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Андрей Ганган. В беседе с «Ъ-Ярославль» господин Ганган добавил, что не исключается ее повышение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Тихонов Фото: Андрей Тихонов

«Наш подход к ключевой ставке остается неизменным: мы не будем спешить с ее снижением, пока не увидим устойчивого замедления инфляции. Недостаточно одного-двух месяцев положительной динамики — нужна уверенность, что тренд стабилен. Сейчас мы наблюдаем первые признаки снижения ценового давления, но они еще слишком хрупкие, чтобы говорить о развороте.

Основной драйвер наших решений — это инфляция, а не геополитика. Однако санкции остаются серьезным фактором неопределенности. При этом российская финансовая система адаптировалась к санкциям, и каждый новый раунд ограничений уже не оказывает такого шокового эффекта, как в 2022 году. Пока мы исходим из консервативного сценария: санкционное давление не ослабнет в ближайшие месяцы. Но полностью исключать проинфляционное влияние нельзя.

Бизнес жалуется на высокие ставки, например, девелоперы. Но давайте смотреть на цифры: прибыль строительных компаний за последние годы выросла в пять раз против двукратного роста по экономике в целом. Массовая льготная ипотека, которую многие требуют вернуть, лишь разгоняла цены, создавая перекос между первичным и вторичным рынками. Наша цель — добиться такого уровня инфляции, при котором ипотека станет доступной без искусственных стимулов. Например, в 2017-2018 гг. при инфляции в 4-5% ставки по ипотеке составляли 8-9% годовых.

Укрепление рубля в последние недели многие связывают со спекуляциями на тему отмены санкций. По нашим данным, текущее укрепление рубля скорее отражает переоценку рисков российскими инвесторами, а не реальный приток долларов. Пока же мы предпочитаем не делать ставку на «оптимистичные» сценарии, сохраняя консервативный прогноз.

Главное сейчас — не поддаваться на сиюминутные ожидания рынка. Да, ставка высокая, но это необходимая плата за стабильность. Как только мы убедимся, что инфляция замедляется надолго, — мы сможем обсуждать смягчение. Пока же наш курс — выдержка и осторожность».