В Верхнеармянском Лоо реконструируют уличное освещение

Администрация Сочи запланировала в 2025 году реконструкцию уличного освещения на семи улицах села Верхнеармянское Лоо Лазаревского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Работы затронут семь улиц: Кировоканскую, Краснооктябрьскую, а также переулки Лорийский, Дачный, Кировоканский, Фундучный и Прохладный.

«Встречи с населением проводим регулярно во всех населенных пунктах. Это удобно самим жителям — не у всех есть время и возможность приехать в администрацию района. На местах стараемся не просто услышать просьбы граждан, но и тут же, вместе с ними, найти алгоритм решения вопроса»,— сообщил глава администрации Лазаревского района Максим Ермолаев.

В 2024 году в рамках депутатских наказов уже реконструировали сеть освещения на улице Лорийской, где установили девять новых светильников. Также в прошлом году завершился ремонт дороги в переулке Знойном.

До конца апреля 2025 года в селе планируют перенести линии электропередачи со старых деревянных опор на новые бетонные. Согласно дорожной карте по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов культуры до 2030 года, запланирован также капитальный ремонт сельского Дома культуры.

На встрече с жителями обсуждались вопросы благоустройства детской площадки и территории у памятника воинам-односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны, а также ремонта водопровода. Представители полиции провели профилактическую беседу о мерах защиты от мошенников в рамках акции «Клади трубку», а сотрудники МЧС напомнили о введенном в Сочи особом противопожарном режиме.

Мария Удовик