Четыре человека погибли в массовом ДТП под Саратовом

4 апреля в Красноармейском районе Саратовской области произошло смертельное столкновение двух легковых автомобилей и грузовика. Авария случилась около 10:10 утра недалеко от села Каменка.

«В Красноармейском районе вблизи села Каменка произошло столкновение двух легковых автомобилей и фуры»,— написал начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в Telegram-канале.

По его информации, оба легковых автомобиля загорелись. Погибли четыре человека.