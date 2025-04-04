GigaChat теперь может помогать людям в вопросах детского здоровья и неврологии

Нейросетевая модель Сбера GigaChat успешно сдала экзамены в Приволжском исследовательском медицинском университете и теперь сможет помогать людям по вопросам, связанным с нервной системой и детским здоровьем. Искусственный интеллект был дообучен на специальном датасете по специальностям «Педиатрия» и «Неврология».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В первую очередь хотим поздравить Приволжский исследовательский медицинский университет со 105-летием и поблагодарить за возможность дообучить GigaChat и сдать в его стенах аккредитации сразу по двум специальностям. Впереди еще большое количество специальностей, знания по которым нужно подтвердить, и мы уверенно движемся к этой цели. Уже сейчас в нашу модель можно обращаться по широкому перечню вопросов здоровья, включая терапию и кардиологию, теперь к этому добавили неврологию и педиатрию. Важно отметить, что искусственный интеллект предоставляет персонализированные ответы, учитывая особенности вашего конкретного случая и ситуацию. Ответы основаны на проверенных медицинских знаниях»,— прокомментировал событие директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.

«Искусственный интеллект всё активнее используется в самых разных сферах жизнедеятельности, в том числе — медицине. Кроме того, что сегодня он значительно облегчает рутинный труд врачей, он еще и помощник человеку в вопросах собственного здоровья и здоровья наших детей. Достаточно описать беспокоящие симптомы в запросе к GigaChat, и нейросеть предложит причины их возникновения. Это открывает новые горизонты в профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни»,— сказал председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.

«Цифра активно заходит в сферу медицины и в образовательную среду университетов, обучающих профессии врача, и ПИМУ без преувеличения можно назвать флагманом цифровизации современного образования. В нашем университете постоянно обновляется лекционный материал, технологии обучения, у нас налажено сотрудничество с ведущими компаниями-разработчиками медицинского ПО. Более того, наш университет активно разрабатывает собственные IT-продукты для здравоохранения. Примером может служить созданное в ПИМУ по программе «Приоритет 2030» web-приложение «Медицинский атлас», которое недавно было включено в реестр российского программного обеспечения. Уверен, взаимодействие между медициной и IT-сферой, показательным примером которого стало проведение процедуры аккредитации для ИИ, приведет к новым возможностям и новым продуктам, способствующим более высокому качеству медицинской помощи»,— отметил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин.

Искусственный интеллект Сбера успешно сдал уже пять медицинских экзаменов. В феврале 2024 года, нейросетевая модель одной из первых в мире сдала выпускной экзамен по направлению подготовки «Лечебное дело» в НМИЦ им. Алмазова, необходимый для получения квалификации «врач-лечебник». В ноябре 2024 года на базе аккредитационного центра Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовского Университета) модель GigaChat MAX успешно решила ситуационные задачи, соответствующие теоретическим этапам первичной аккредитации по специальности «Лечебное дело». В феврале этого года на базе Волгоградского медицинского университета (ВолГМУ) успешно решила ситуационные задачи, соответствующие теоретическим этапам первичной аккредитации по специальности «Кардиология». Для этого GigaChat MAX был дополнительно обучен сотнями врачей. Успешное прохождение аккредитации подтверждает, что модель стала ещё умнее, обладает более глубокими медицинскими знаниями и сможет быть более полезна для сферы здравоохранения.

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