Полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшими под Саратовом

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства смертельной дорожной аварии в Красноармейском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло в 10:05 сегодня, в пятницу, близ с. Белогорское. Там столкнулись грузовая машина и два легковых автомобиля, что привело к возгоранию.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли люди. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Павел Фролов