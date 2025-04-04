«Народный фронт»: россияне пожертвовали на нужды СВО 22 млрд рублей

Жители России передали более 22 млрд руб. пожертвований на нужды военнослужащих с начала боевых действий на Украине, сообщили ТАСС в пресс-службе «Народного фронта». Помощь оказана 510 подразделениям.

«Только за последний месяц Народный фронт передал более тысячи коптеров, 580 единиц средств радиоэлектронной борьбы и 279 генераторов»,— рассказали агентству в пресс-службе.

Есть ли среди жертвователей юридические лица — в материале агентства не уточняется.

В ноябре 2023 года, «Народный фронт» сообщал «Российской газете» о собранных 10 млрд руб. Тогда в пресс-службе организации отмечали, что на эти средства военнослужащим были доставлены более 2,27 тыс. квадрокоптеров, 9,9 тыс. радиостанций разных типов, 6,5 тыс. прицелов, 1,9 тыс. генераторов, 1,2 тыс. антидронных ружей, 741 автомобилей, 176 квадроциклов, 20,8 тыс. бронежилетов. На тот момент было сделано более 3 млн переводов.

Полина Мотызлевская