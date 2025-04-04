Суд оштрафовал курганца за организацию ячейки экстремисткой организации

Курганский городской суд признал 46-летнего местного жителя виновным в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Он являлся руководителем местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской, запрещена в России и ликвидирована решением Верховного суда РФ), сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области.

Суд установил, что, несмотря на запрет деятельности религиозной организации, житель Кургана в 2017-2021 годах продолжал руководить ячейкой, распространять запрещенную в РФ идеологию и вовлекать новых членов.

Курганцу назначено наказание в виде штрафа в размере 790 тыс. руб., но с учетом времени содержания под стражей во время предварительного следствия сумма уменьшена до 650 тыс. руб.