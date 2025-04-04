Англиканская церковь проводит бои рестлеров для привлечения прихожан

В англиканской церкви святого Петра в британском городе Ширли начали устраивать соревнования по рестлингу, пишет агентство. Мероприятие получило название Wrestling Church, и с 2022 по 2024 год проводилось в бывшем ночном клубе, переоборудованном в церковь. Позднее инициатор боев Гарет Томпсон договорился о переезде в настоящее церковное сооружение.

Организацию таких мероприятий служители церкви объясняют в том числе падением посещаемости. В итоге появилась потребность вновь заинтересовать англичан. «Приходится идти на некоторые риски»,— рассказала Associated Press (AP) настоятельница церкви святого Петра Наташа Томас, признавшись, что уверенности в успехе проекта не было.

Как утверждает агентство, ставка на рестлинг оправдала ожидания — на недавний бой в церкви пришли посмотреть почти 200 человек. Самой борьбе предшествуют короткая проповедь и молитва. Хотя немногие прихожане заинтересовались религиозной частью мероприятия, за первый год проведения боев в церкви крестили 30 человек.

Помимо субботних боев, господин Томпсон организовал и благотворительную организацию Kingdom Wrestling. В заднем помещении церкви проводятся тренировки для взрослых и детей, а также занятия по самообороне для женщин и по психическому здоровью для мужчин.