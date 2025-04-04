Ярославца осудили условно за призывы к экстремистской деятельности

Фрунзенский районный суд Ярославля признал 47-летнего жителя города виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет»). Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как пояснили в ведомстве, ярославец разместил в соцсетях посты «с призывами к совершению преступлений по мотивам политической ненависти в отношении представителей одной из политических партий, а также призывы к насильственной смене власти в РФ». Его деятельность была пресечена силовиками.

Суд назначил ярославцу 1 год и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Ему также запрещено администрировать сайты и размещать обращения в интернете на протяжении года. Приговор в силу не вступил.

Алла Чижова