В Татарстане 414 тыс. семей получили более 150 млрд рублей выплат по маткапиталу

С начала действия программы материнского капитала жители Татарстана получили свыше 150 млрд руб. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу отделения Соцфонда России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанцы получили более 150 млрд рублей по программе маткапитала

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстанцы получили более 150 млрд рублей по программе маткапитала

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сертификаты на маткапитал оформили более 433 тыс. человек, из них свыше 122 тыс. — в проактивном режиме, без подачи заявлений.

Всего выплаты были предоставлены 414 тыс. семей. С начала текущего года более 12,6 тыс. владельцев сертификатов из Татарстана получили выплаты на сумму свыше 2,6 млрд руб.

Наиболее востребованными направлениями использования средств остаются улучшение жилищных условий и оплата образования.

Артём Дергунов