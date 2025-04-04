Жителя Алушты будут судить за убийство, совершенное 12 лет назад
Прокуратура направила в Алуштинский городской суд материалы уголовного дела об убийстве, совершенном в 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, в ноябре 2013 года 35-летний обвиняемый во время конфликта со своей знакомой на одной из улиц Алушты не менее четырех раз ударил ее по голове, после чего потерпевшая упала. Затем он перетащил пострадавшую к берегу реки и сбросил в русло. От полученных травм она скончалась. После совершения преступления обвиняемый покинул территорию Крыма и был объявлен в розыск.
В ноябре 2024 года подозреваемого задержали в соседнем регионе. У него обнаружили 19 патронов к боевому оружию, которые он незаконно хранил. После установления личности фигуранта доставили в Крым для проведения следственных действий.