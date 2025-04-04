В Курганской области после паводка открыли движение по двум дорогам

В Курганской области сняли запрет на движение по двум дорогам межмуниципального значения, которые были закрыты из-за подтопления. Ограничения сняли на магистралях Долговское — Жарникова в Каргапольском округе и «Иртыш» — Кипель — Горшково в Шумихинском округе, сообщает пресс-служба ГАИ Курганской области.

Остаются закрытыми из-за паводка участки дорог: 121-й километр автомобильной дороги Шумиха — Усть-Уйское в Целинном округе; с 9-10 километр автомобильной дороги Кирово — Варлаково — Сартасово — Луговая в Мишкинском округе. О дате снятия ограничений будет сообщено дополнительно.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», перекрывать дороги из-за затопления в Курганской области начали 26 марта.