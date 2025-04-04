Второй краболов-процессор спустили на воду на «Красном Сормове»

На заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде 4 апреля 2025 года спустили на воду второй краболов-процессор проекта КСП01 «Кильдин».

По информации завода, готовность судна составляет 78,2%. После спуска на воду его ждут швартовые испытания, летом — ходовые испытания, а осенью «Кильдин» передадут заказчику.

Краболов-процессор предназначен для промысла краба в Северной Атлантике и в арктических морях на глубинах от 20 до 400 м. Судно оснащено оборудованием для приготовления продукта и упаковки в вакуум.

Как писал «Ъ-Приволжье», «Красное Сормово» должно было завершить строительство четырех краболовов-процессоров проекта КСП01 в 2024 году. Суда «Кильдин», «Рыбачий», «Колгуев» и «Торос» заложили в 2020 году под крабовые квоты. Заказчик Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (СРЗК) прогнозировал, что из-за санкций и смены поставщиков сроки сдачи сдвинутся на один-два года.

Первое судно проекта КСП01 «Вайгач» спустили на воду в июле 2022 года.

Андрей Репин