В Ярославской области выявили 425 нарушений миграционного законодательства

В Ярославской области полицейские провели 850 проверок соблюдения положений миграционного законодательства и выявили 425 административных правонарушений. Мероприятия проводились в марте на протяжении одной недели, сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Сотрудники полиции проверили 170 объектов торговли, 107 строек, 373 места компактного проживания, а также объекты промышленности, сельского хозяйства, бытового обслуживания.

Чаще других встречалось нарушение установленного порядка осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности — 173 факта. Еще в 133 случаях были выявлены нарушения правил въезда, выезда и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.

Также было возбуждено 16 уголовных дел в сфере миграции и вынесено три постановления о выдворении из страны 12 иностранцев.

Алла Чижова