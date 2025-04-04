В Саратове директора УК оштрафовали на 100 тыс. за нарушения

Прокуратура Октябрьского района Саратова провела проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере и обнаружила нарушения в деятельности ООО «Бумеранг». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверочных мероприятий прокуратура выяснила, что на внутридомовых коммунальных сетях многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Дома 8 Марта Саратова не раз фиксировались порывы, что приводило к аварийным отключениям системы отопления. Здание находится под управлением ООО «Бумеранг».

Надзорный орган установил, что на этапах подготовки к отопительному сезону 2024/2025 управляющая компания игнорировала проведение испытаний на прочность системы отопления, у нее не было паспортов готовности объекта. В связи с вышеуказанным прокуратура внесла представление директору ООО «Бумеранг». В итоге УК устранила нарушения.

Надзорное ведомство возбудило дело об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований (ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ) в отношении директора УК. В результате его обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. руб.

Павел Фролов