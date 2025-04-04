Прокуратура начала проверку после гибели от огня в общежитии Волжского 2 человек

Прокуратура Волгоградской области приступила к проверке по факту пожара в общежитии в Волжском, который унес жизни двух человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Службу спасения проинформировали о возгорании комнаты в доме № 19 на ул. Машиностроителей в Волжском в 05:45 сегодня, в пятницу. На место прибыли огнеборцы и выяснили, что огонь охватил комнату на пятом этаже общежития. Специалисты справились с пожаром и нашли там тела 55-летнего мужчины и 54-летней женщины.

Из дома пришлось эвакуировать 30 человек, включая семерых детей. Помощь медиков жильцам не потребовалась. На место происшествия выезжал и.о. прокурора Волжского Артем Авалян. Согласно предварительным сведениям, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем при курении.

Павел Фролов