Бастрыкин взял на контроль дело о пропавшей пенсионерке со Ставрополья

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился провести проверку противоправных действий в отношении пенсионерки из Ставропольского края. Поводом стал сюжет федерального канала в котором шла речь об исчезновении женщины, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В сюжете знакомые пожилой женщины рассказали, что председатель товарищества собственников жилья забрал у нее документы, после чего пенсионерка пропала.

Начальнику следственного управления СК по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому поручено организовать процессуальную проверку и представить доклад о результатах.

Ранее Александр Бастрыкин инициировал проверку по обращению сироты со Ставрополья, которая четыре года не может получить полагающееся ей по закону жилье, несмотря на нахождение в очереди.

Николай Аксенов