Вадим Шумков поручил организовать сборку беспилотников в учебных заведениях

Губернатор Курганской области Вадим Шумков «дал срочное поручение» организовать в учебных заведениях региона сборку минимум 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для поставки в вооруженные силы РФ. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава региона посетовал, что Курганская область регулярно закупает БПЛА «со стороны» для отправки в зону специальной военной операции. «Почему-то ни одно образовательное учреждение, имеющее техническую направленность, так и не удосужилось запустить простейшую отверточную сборку из приобретаемых блоков и деталей, чтобы поддержать наших героев, а также заработать на решение своих собственных проблем и дать честно заработать учащимся»,— написал Вадим Шумков.

Помимо этого, губернатор считает, что Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева — филиал Курганского государственного университета недостаточно участвует в муниципальных торгах по озеленению. По его мнению, подряды на высадку растений дадут возможность «вполне прилично зарабатывать студентам, а также получить дополнительное финансирование на ремонт общежитий, увеличение зарплат и иные нужды».

«Ведь зарабатывать лучше, чем клянчить»,— написал Вадим Шумков.