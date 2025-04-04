В Кемерове вскрылся лед на Томи

Ледоход на Томи начался в ночь на 4 апреля в черте Кемерова. О вскрытии реки сообщил Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

«Уровни реки стабильные, достижения опасных отметок не зафиксировано»,— отмечается в сообщении.

В Томске, расположенном ниже по течению Томи, начало ледохода прогнозируют на 7-8 апреля. На 5 апреля главное управление МЧС по Томской области выдало предупреждение об осадках в виде дождя и мокрого снега с порывами ветра до 23 м/с.

Валерий Лавский