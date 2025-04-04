Более 43,7 тысячи кубанцев заняты в пищевой и перерабатывающей промышленности

В пищевой и перерабатывающей промышленности Краснодарского края на сегодняшний день работают более 43,7 тыс. человек. В регионе функционируют свыше 2 тыс. таких предприятий, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году предприятия Краснодарского края обеспечили 100% производства сахара в Южном федеральном округе, 94% сгущенных молочных консервов и 92% чая. Доля региона в выпуске питьевого молока составила 81%, круп — 72%, в том числе риса — 84%.

Кроме того, на Краснодарский край пришлось 52% производства мяса и субпродуктов, 51% муки, 48% плодоовощных консервов, 47% подсолнечного масла, 41% кондитерских изделий, 40% минеральной и питьевой воды, 42% безалкогольных напитков, 39% хлебобулочной продукции, 32% сливочного масла и 23% сыров.

Наибольшие темпы роста в пищевой промышленности региона зафиксированы в масложировой отрасли (110% по нерафинированному маслу), крахмало-паточном производстве (118,4% по патоке), молочном секторе (108% в пересчете на цельное молоко), а также в выпуске минеральной и питьевой воды (118,2%) и безалкогольных напитков (121,4%). Производство кондитерской продукции (100,8%) и хлебобулочных изделий (99,9%) осталось на уровне 2023 года.

Вячеслав Рыжков