Airbag для бизнеса: партнерство без риска или как избежать потерь и сохранить репутацию

В Ростове состоится юридический практикум РОКА «Советник» для предпринимателей, менеджмента и собственников бизнеса

9 апреля в Ростове-на-Дону пройдет конференция по вопросам защиты бизнеса в сложных ситуациях с контрагентами — Airbag для бизнеса. Участники мероприятия обсудят практические вопросы правовой защиты и эффективных методов минимизации рисков, а также получат рекомендации, как действовать в текущей ситуации.

В программе мероприятия — выступления экспертов, практикум, открытые дискуссии. В числе спикеров — адвокаты Ирина Антюфеева, Станислав Батманов, Анна Воронцова, Мария Столповских. Модератором конференции выступит заместитель председателя РОКА «Советник» Екатерина Заболоцкая.

В ходе конференции эксперты осветят острые вопросы, среди которых:

как проверить готовый бизнес перед покупкой;

как проанализировать деятельность контрагента и обнаружить уголовно-правовые риски в его работе;

как оформить совместное партнерство;

как работать с госконтрактами;

в каких случаях неисполнение контракта грозит уголовной ответственностью.

Airbag для бизнеса открывает серию тематических конференций в области права, стратегических решений для предпринимательства и юридического сопровождения бизнеса. Мероприятия будут проходить раз в квартал и призваны стать важной дискуссионной площадкой для обмена опытом между экспертами в области права и предпринимательским сообществом.

Цикл конференций Airbag для бизнеса приурочен к 20-летию коллегии адвокатов «Советник» и рассчитан на людей, которые хотят получать 100-процентную экспертизу по отрасли, в которой работает их компания, стремятся эффективно защищать свои активы и оставаться в актуальной повестке законодательных инициатив.

Присоединяйтесь к Airbag для бизнеса с другими участниками, изучайте опыт докладчиков, чтобы получить полезные знания и применить их в вашей компании

Мероприятие пройдет в среду, 9 апреля, в конференц-зале РОКА «Советник» (Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 8, БЦ «Риверсайд Дон», 5 этаж, оф. 505).

Продолжительность конференции — с 10:00 до 16:00

Вход бесплатный, по предварительной записи.

Подробности на сайте: www.советникзабизнес.рф

РОКА "СОВЕТНИК"