В Башкирии с начала года произошло 55 природных пожаров

С начала этого года в Башкирии зарегистрировано 55 природных пожаров — горела сухая трава на общей площади 679,4 га, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике. Инциденты произошли в Кугарчинском, Мелеузовском, Учалинском, Федоровском, Краснокамском, Бирском, Чекмагушевском, Кармаскалинском, Белокатайскос, Чишминском, Благоварском районах, Салавате, Уфе и Стерлитамаке. Два пожара зарегистрированы в Гафурийском и Баймакском районах, а также в Кумертау, три — в Альшеевском и Уфимском районах, Сибае, Агидели и Давлеканово, четыре — в Ишимбайском районе, шесть — в Хайбуллинском и десять — в Абзелиловском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Все пожары ликвидированы, пострадавших нет, отмечается в сообщении.

За сутки произошло четыре пожара: в Благоварском, Баймакском, Абзелиловском районах и в Агидели.

Майя Иванова