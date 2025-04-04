В Татарстане соискатели хотят в среднем получать зарплату в 73 тысячи рублей

В Татарстане по итогам марта медианная зарплата, предлагаемая работодателями, составила 70,2 тыс. руб., что ниже ожиданий соискателей — 73 тыс. руб. Такие данные приводит пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане соискатели ожидают зарплату выше, чем предлагают компании

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Татарстане соискатели ожидают зарплату выше, чем предлагают компании

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Активность соискателей в феврале и марте оставалась на примерно одинаковом уровне, демонстрируя положительную динамику. При этом активность работодателей продолжает снижаться, несмотря на небольшой рост (+8%) в феврале по сравнению с январем. Относительно марта количество доступных вакансий сократилось на 21%. Основными причинами остаются жесткая денежно-кредитная политика регулятора и общая экономическая ситуация.

В начале апреля на рынке труда Татарстана сохраняется умеренный уровень конкуренции: на каждую вакансию в республике приходится в среднем 6,4 резюме — это на 1,1 пункта больше, чем месяцем ранее. Показатель превышает среднероссийский уровень на 0,5 пункта.

В Чувашии по итогам марта медианная предлагаемая зарплата составила 60 тыс. руб., немного опередив ожидания соискателей (59,4 тыс.). В начале апреля на рынке труда также отмечается умеренный уровень конкуренции: на одну вакансию приходится в среднем 5,9 резюме (+0,9 за месяц), что соответствует среднероссийскому значению.

В Республике Марий Эл медианная предлагаемая зарплата в марте составила 55,1 тыс. руб., превышая ожидания соискателей на 5,1 тыс. На одну вакансию в регионе приходится 5,8 резюме (+0,7 за месяц) — это на 0,1 пункта ниже среднероссийского уровня.

Артём Дергунов