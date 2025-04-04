В Ярославле за сутки в ДТП пострадали двое пешеходов

В Ярославле за прошедшие сутки произошли две аварии, в которых пострадали пешеходы. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

В 18:27 3 апреля на проспекте Авиаторов автомобиль Skoda, которым управлял 38-летний водитель, сбил 61-летнего пешехода. Пострадавшей назначили амбулаторное лечение.

Тем же вечером, но уже на улице Волгоградской 40-летний водитель машины Hyundai сбил 51-летнего пешехода. Пострадавшего госпитализировали.

По всем фактам УМВД проводит проверку.

Алла Чижова