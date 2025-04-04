В Челябинске автомобиль сбил восьмилетнего самокатчика

В северо-западе Челябинска произошло дорожно-транспортное происшествие с малолетним пешеходом. Он получил травмы после столкновения с автомобилем, сообщает пресс-служба ГАИ города.

ДТП произошло 3 апреля возле дома №4 на проспекте Героя России Евгения Родионова. По предварительным данным, 26-летний водитель Volkswagen Polo наехал на восьмилетнего мальчика, который в этот момент проезжал на самокате через регулируемый пешеходный переход.

Госавтоинспекция Челябинска выясняет причины и обстоятельства произошедшего.