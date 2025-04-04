Две трети жителей остались довольны «Башкирскими двориками»

66% из 2168 участников опроса, который провела Общественная палата Башкирии, полностью довольны обновлением придомовых территорий по программе «Башкирские дворики». Участникам исследования предлагали ответить на 12 вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Еще 27% населения частично удовлетворены результатами программы. В качестве улучшений жители предлагали увеличение зеленых насаждений, парковочных мест, источников света, а также установку шлагбаумов, сообщает пресс-служба Общественной палаты России.

В Башкирии также намерены проверить качество отремонтированных дворов, в которых работы выполнялись в прошлом году. По итогам мониторинга планируется круглый стол.

Программа «Башкирские дворики» предполагает благоустройство дворов многоквартирных домов, программа реализуется с 2019 года. В 2024 году для благоустройства 143 дворов в 33 муниципалитетах из разных бюджетных источников было выделено около 1 млрд руб. Не менее 1% затрат на ремонт придомовых территорий должны профинансировать сами жители.

Идэль Гумеров