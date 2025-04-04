Две трети жителей остались довольны «Башкирскими двориками»
66% из 2168 участников опроса, который провела Общественная палата Башкирии, полностью довольны обновлением придомовых территорий по программе «Башкирские дворики». Участникам исследования предлагали ответить на 12 вопросов.
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Еще 27% населения частично удовлетворены результатами программы. В качестве улучшений жители предлагали увеличение зеленых насаждений, парковочных мест, источников света, а также установку шлагбаумов, сообщает пресс-служба Общественной палаты России.
В Башкирии также намерены проверить качество отремонтированных дворов, в которых работы выполнялись в прошлом году. По итогам мониторинга планируется круглый стол.
Программа «Башкирские дворики» предполагает благоустройство дворов многоквартирных домов, программа реализуется с 2019 года. В 2024 году для благоустройства 143 дворов в 33 муниципалитетах из разных бюджетных источников было выделено около 1 млрд руб. Не менее 1% затрат на ремонт придомовых территорий должны профинансировать сами жители.