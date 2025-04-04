На Таймыре предложили установить временный запрет на охоту на северного оленя

Комиссия Таймырского Долгано-Ненецкого райсовета по вопросам содействия в реализации прав коренных малочисленных народов (КМН) и местных национально-культурных автономий считает необходимым на срок до пяти лет запретить промысловую, любительскую и спортивную охоту на дикого северного оленя. Об этом говорится в сообщении райсовета по итогам заседания комиссии.

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Причиной появления такой инициативы стало снижение поголовья оленей в последние годы. Как сообщил на заседании комиссии представитель министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Александр Климкин, в 2009 году на Таймыре обитало 485 тыс. диких оленей, в 2024-м — 137 тыс. Господин Климкин предупредил, что через несколько лет этот вид на полуострове полностью исчезнет.

В числе других мер для сохранения популяции было предложено увеличить социальную выплату охотникам за добытого волка до 35 тыс. руб. В настоящее время охотники из числа представителей КМН получают за волка, добытого «в случае возникновения необходимости защиты семей, их имущества (в том числе оленьего стада)» от 7,9 тыс. до 15,8 тыс. руб. в зависимости от пола и возраста хищника. В 2023 году такую выплату получили 13 человек, уничтожившие в общей сложности 54 волка.

Валерий Лавский