«Металлург» обыграл «Авангард» и сократил отставание в серии плей-офф

Магнитогорская хоккейная команда «Металлург» обыграл омский «Авангард» в пятом матче серии 1/8 плей-офф КХЛ. Счет составил 3:1 в пользу южноуральцев.

Матч прошел 3 апреля в Магнитогорске. Из «Металлурга» шайбы забили Егор Коробкин, оформивший дубль, и Андрей Козлов. В составе «Авангарда» отличился Рид Буше.

Теперь счет в серии составляет 3:2 в пользу «Металлурга». Следующий матч между командами в рамках плей-офф КХЛ пройдет 5 апреля в Омске.