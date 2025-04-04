Суд рассмотрит дело студента, устроившего смертельное ДТП в Севастополе

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении 19-летнего студента, который при попытке выполнить дрифт, находясь за рулем автомобиля, столкнулся с такси, что привело к гибели 46-летнего пассажира. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, авария произошла ночью 26 января 2025 года на Столетовском проспекте. Молодой человек ехал с тремя пассажирами на автомобиле марки BMW 530D, взятом во временное пользование у знакомого. На перекрестке в районе АЗС водитель попытался выполнить дрифт, но перепутал педали и резко увеличил скорость.

В результате автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с такси. Находившийся на заднем сидении такси пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности, получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице.

Студенту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Севастополя.

Алина Зорина