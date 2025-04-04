Главе СКР доложат о травмировании пенсионеров от электросамоката в Пензе

Начальник пензенского следственного управления Владимир Игнатенков доложит о ходе проверки по факту травмирования пенсионеров в Пензе в результате наезда электросамоката. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Владимиру Игнатенкову предстоит также доложить об установленных в ходе проверочных мероприятий обстоятельствах. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По данным СМИ, на одной из улиц Пензы девушка на электросамокате сбила двух пожилых граждан. В итоге последние получили телесные повреждения.

Павел Фролов