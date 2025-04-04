За месяц лишь один претендент решил участвовать в праймериз единороссов в Омске

За месяц процедуры подачи заявлений на участие в праймериз «Единой России» (ЕР) по выдвижению кандидатов в омский горсовет в двух округах этой возможностью воспользовался только один претендент. Это следует из базы данных электронного предварительного голосования.

Главный государственный инспектор труда областной госинспекции труда Александр Зоркальцев намерен стать кандидатом от ЕР в одномандатном округе №23. В округе №11 претендентов пока нет. Напомним, подавать заявления можно было с 5 марта. Эта процедура продлится до 24 апреля.

Довыборы пройдут в сентябре 2025 года в двух округах. Депутатский мандат от округа №11 стал вакантным после сложения полномочий Павлом Корольковым. Бывший депутат от округа №23 Дмитрий Маркелов был назначен министром здравоохранения Омской области. Оба депутата входили во фракцию ЕР.

Валерий Лавский