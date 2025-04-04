В Пермь приехал гендиректор «Т Плюс»

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня в Пермь прибыл новый гендиректор «Т Плюс» Павел Сниккарс. В Перми у него запланировано посещение электростанций пермского филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Сниккарс

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Павел Сниккарс

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Это первый визит Павла Сниккарса в его новой должности . Господин Сниккарс приступил к работе в качестве генерального директора 23 января.

Павел Сниккарс занимал пост заместителя главы Минэнерго РФ с 2020 по 2024 год. В министерстве он курировал развитие тепло- и электроэнергетики.