В Уфе открылся ресторан Аркадия Новикова стоимостью 90 млн рублей
На улице Менделеева в Уфе открылся ресторан «Pro.Хинкали by Novikov». Заведение входит в структуру ресторанного холдинга Аркадия Новикова Novikov Group.
Ресторатор Аркадий Новиков
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Как сообщили «Ъ-Уфа» в агентстве PR Integral, которое обслуживает ресторанные холдинги Family Garden и Novikov&family, в Уфе заведение открыто по франшизе. Как указано на входной двери ресторана, владельцем является ООО «Лофт132» предпринимателей Эльдара Байкова и Марата Салихьянова.
Инвестиции в проект, отметили в PR Integral, составили 90 млн руб. При среднем чеке 1,5 тыс. руб. окупаемость ресторана оценивается от 36 месяцев. Прибыль прогнозируется в размере 3 млн руб. в месяц. Количество посадочных мест в ресторане — 221.
Это третий проект Novikov Group в Уфе. Недавно в городе открылся рыбный ресторан «Магадан by Novikov», а в 2018 году — «Сыроварня».