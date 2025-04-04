В Уфе открылся ресторан Аркадия Новикова стоимостью 90 млн рублей

На улице Менделеева в Уфе открылся ресторан «Pro.Хинкали by Novikov». Заведение входит в структуру ресторанного холдинга Аркадия Новикова Novikov Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторатор Аркадий Новиков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ресторатор Аркадий Новиков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Уфа» в агентстве PR Integral, которое обслуживает ресторанные холдинги Family Garden и Novikov&family, в Уфе заведение открыто по франшизе. Как указано на входной двери ресторана, владельцем является ООО «Лофт132» предпринимателей Эльдара Байкова и Марата Салихьянова.

Инвестиции в проект, отметили в PR Integral, составили 90 млн руб. При среднем чеке 1,5 тыс. руб. окупаемость ресторана оценивается от 36 месяцев. Прибыль прогнозируется в размере 3 млн руб. в месяц. Количество посадочных мест в ресторане — 221.

Это третий проект Novikov Group в Уфе. Недавно в городе открылся рыбный ресторан «Магадан by Novikov», а в 2018 году — «Сыроварня».

Булат Баширов