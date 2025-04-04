Менеджера банка осудят за хищение 150 млн рублей у главы «Красстройинвеста»

Октябрьский райсуд Красноярска рассмотрит уголовное дело в отношении менеджера АО «Восточный экспресс банк» по делу о хищении 150 млн руб. у вкладчика. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет об Ольге Александровой, которая похитила деньги главы строительной компании ООО «Красстройинвест» Владимира Сарченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2018 году фигурантке дела стало известно, что бизнесмен хранит крупную сумму. Злоумышленница предложила знакомой убедить его открыть несколько вкладов в банке, где она работала. Взамен пообещав предпринимателю повышенную ставку.

Когда на счета поступили 150 млн руб., мошенница попросила кассира пересчитать деньги. Убедившись, что доставщики наличных ушли, она убрала деньги в тканевый мешок и похитила их. На украденные средства обвиняемая купила дорогостоящий автомобиль, двухуровневое жилье, пару квартир за границей, а также сделала ремонт и уехала в Турцию, где прожила более пяти лет. В ноябре прошлого года аферистку экстрадировали в Россию и поместили в СИЗО.

«Супруга пояснила, что у нее очень большие проблемы по работе, она очень взволнована, и что ей срочно нужно улететь в Турецкую Республику, так как ее либо убьют, либо посадят в тюрьму. При этом на мои вопросы она отвечала, что мне об этом знать не нужно»,— рассказал супруг фигурантки дела.

Александра Стрелкова