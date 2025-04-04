Хабаровский край передал на фронт квадрокоптеры с улучшенной оптикой

В бригаду управления Восточного Военного округа для распределения среди военнослужащих спецподразделений в зоне СВО поставлены квадрокоптеры с мощной оптикой. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Изделия оснащены дневной и ночной оптикой, в том числе и тепловизионной, позволяющей вести мониторинг в самых сложных условиях. Со слов вице-губернатора Артема Мельникова, производятся ФПВ-дроны на базе АНО «Роботизированные комплексы Хабаровского края». Там же делают роботизированные тележки, разрабатываются свои комплексы РЭБ.

В марте господин Мельников побывал в зоне СВО, где обсудил с командованием ряда подразделений проблемные вопросы. В реальных боевых условиях были проведены испытания образцов произведенных в регионе специальных дронов «ДВ-27». По оценкам бойцов-специалистов, образцы показали высокие результаты боевого применения, и в регионе был налажен серийный выпуск таких дронов.

До назначения на должность вице-губернатора, в 2022—2024 годах, Артем Мельников воевал в зоне СВО.

Эрнест Филипповский, Хабаровск