Дело о хищении 170 млн рублей у вкладчиков рассмотрят в Приангарье

Иркутская прокуратура утвердила обвинение учредителю кредитного кооператива «Европейский». Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказали в прокуратуре, обвиняемый открыл в Ангарске офисы кооператива, где его подчиненные заключали с клиентами договоры передачи сбережений под высокие проценты — до 24% годовых. Расследование установило, что с 2010-го года по 2021 год предприниматель получил от 234 вкладчиков около 170 млн руб., которые похитил. Около 7,5 млн руб. он легализовал, заключив договоры займа со знакомыми.

Уголовное дело будет направлено в городской суд Ангарска для рассмотрения по существу.

Илья Николаев