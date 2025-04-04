На Камчатке объявлено о лавинной опасности

Камчатский противолавинный центр распространил предупреждение о лавинной опасности в горных районах края, передает «Ъ» в пятницу, 4 апреля. Руководителям организаций, ведущих работы в горах, рекомендовано принять повышенные меры безопасности. Любителям экстремальных видов спорта, туристам и охотникам советуют воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

По прогнозу, 5–7 апреля включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс в горах Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского, Мильковского районов, а также в городе Петропавловске-Камчатском. Предупреждение актуально для территорий Кроноцкого заповедника, вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский и Ключевской группы.

С середины марта это уже третье предупреждение о лавинной опасности на Камчатке. На полуострове находятся сотни лавиноопасных участков. Только в черте Петропавловска-Камчатского расположены 95 лавиноопасных участков, 33 из которых — в непосредственной близости к жилым массивам.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский